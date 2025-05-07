كندة علوش: "صوتي عالي بس مش بزعق زي "ناهد ".. ولو واجهت مشهد خيانة هضرب الست مش هضرب عمرو

القاهرة - محمد ابراهيم - مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة كندة علوش حول أدائها في مسلسل إخواتي، قائلة: "الصوت العالي في المسلسل كان رهيب! هو إنتِي في الحقيقة بتزعقي كده؟"



لترد كندة ضاحكة خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "صوتي عالي أوقات، بس أكيد مش بزعق كده! دي طبقة صوت جديدة عليا، ومكنتش جرّبتها قبل كده قبل (إخواتي)."



وأضافت مازحة:"في البيت طبعًا مش بزعل كده، أكيد باقية على البيت مش هزعق كده!"



وسألتها لميس عن مشهد الضرب، وهل كان حقيقيًا، فأجابت كندة: "آه، كان حقيقي، والمخرج ادانا مساحة نجرّب، وفيه حاجات حصلت في التصوير ما كانتش مكتوبة، زي كسر السرير! وبعد المشهد اعتذرت له طبعًا."



ثم سألتها لميس: "طيب لو لا قدر الله حصل مشابه في الحقيقة، هتتصرفي زي ناهد؟"لتجيب كندة: "أكيد لأ! ناس كتير بتسمع عن خيانة، بس وقت المواجهة محدش يعرف ممكن يعمل إيه. بس أكيد مش هتصرف زي ناهد، وأنا يمكن أكون أشيك شوية. هضرب الست إلى مع عمرو لكن هو حبببي "



ولما سألتها لميس: "في المواقف تفضلي المواجهة ولا الانسحاب؟" قالت كندة: "أفضل المواجهة، أنا مش من الناس اللي بتكتم جواها. لما بنكدس المشاعر، بيحصل فجوة، والمسافة تزيد. حتى مع أصحابي، ما بحبش أكتم، لازم أقول لو مضايقة."



وختمت قائلة: "الناس اللي ما بقولهمش إني زعلانة منهم؟ مع الوقت ببعد.. لحد ما بتكون الخسارة خلاص حصلت."



وأردفت: " أنا صريحة بوجه عام وبشكل عام إلى في قلبي على لساني وكذلك إنفعاليه وبقول حاجات كتيرة من غير مافاكر وأحيانا أندم على ماأقاوله "



وردًا على سؤال الحديدي : متى قلتي شيئًا وندمتي لترد: " كتير حصلت وأحيانا ممكن أجرح ناس على سبيل المثال: لو واحدة صحبتي عملت موقف معايا ضايني لازم أققولها لاني لو سكت هبعد عنها مع الوقت وأخسرها بعد شوية وعندما أتحدث في بعض الاحيان قد تكون الصراحة مقترنة بفجاجه "

وقاطعتها الحديدي: ممكن تعملي ده مع عمرو لان مش كل الرجالة أو معظمهم لايحب النصح ؟ ليترد: " عمرو لايحب النصح ولكن عنده ميزه حلوة أوي أني مع الوقت تعلمت الطريقة والتوقيت لما أجي أققله على حاجة بختار الوقت والتوقيت لو قلتها ليه وقت إنفعال بخسر وأنا شخصيتي بطبعها مش دبلوماسية ولا سياسية أنا برج ناري وهو " الحمل " والحمل ليس سيسايًا ومع الوقت تعلمت أني أججل الكلام لما بعد الانفعال بلاقي الصياغة بعد الهدوء أفضل "



إختتمت: " تعملت ذلك لاني بطبعي مش صبورة تعلمت مع الوقت "