"نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة في معكم منى الشاذلي غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الخميس من برنامجها "معكم" على قناة "ON" صناع وأبطال فيلم "نجوم الساحل"، حيث تستضيف كل من أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، تميمة حافظ، والمخرج رؤوف السيد.

وفي دخول استثنائي لنجوم الفيلم إلى الأستوديو كان بمثابة الإعلان عن بداية فصل الصيف والأستعداد لموسم المصايف، لتكون الفرصة الأنسب ليتحدثوا عن ذكريات كل منهم مع المصيف، متطرقين إلى فكرة فيلم نجوم الساحل وكواليس تصويره، وضيوف الشرف الذين ظهروا على مدار أحداث الفيلم حتى مشهد النهاية.

وفي أجواء حماسية يتنافس الضيوف على الفوز بالنقاط من خلال مجموعة من الأسئلة والألعاب التنافسية لنكتشف من هو الفريق الفائز مع نهاية الحلقة.