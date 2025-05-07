نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش تكشف سر إرتدائها لقفاز ضاغط على ذراعها بعد إجراء جراحة ورم "الثدي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة كندة علوش عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعلاج مرض سرطان الثدي، مشيرة إلى أنها انتهت من كافة مراحل العلاج، بما في ذلك العلاج الكيماوي والجراحة.



وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، سألتها الأخيرة عن سبب ارتدائها "جوانتي ضاغط"، لترد كندة: "أنهيت العلاج بالكامل، لكن ارتداء القفاز الضاغط سببه حالة منتشرة بين عدد من السيدات بعد إجراء الجراحة، حيث يتم أحيانًا إزالة جزء من الغدد الليمفاوية تحت الإبط، وهي المسؤولة عن تصريف السوائل من الجسم."



وأوضحت أن هذه الحالة تُعرف باسم "الليمفيديما" أو التورم اللمفاوي، وقد تظهر في اليد أو الذراع بعد العملية، نتيجة اختلال تصريف السوائل.



نضيفة: " "في بعض الحالات لا تظهر أعراض، لكن في حالتي، ظهرت بعد فترة من الجراحة، ومنذ عام ونصف أعاني من التورم، وهو شيء قد يستمر مدى الحياة."



ووجهت كندة نصيحة لكل من خضعت لجراحة مماثلة قائلة: "إذا لاحظتِ أي انتفاخ في الذراع بعد العملية، يجب استشارة طبيب الأورام والتوجه لتخصص "الليمفيديما" فورًا، لأنه يحتاج علاج فيزيائي وتمارين خاصة، مع ارتداء أربطة ضاغطة تساعد في تصريف السوائل."



وأضافت: "لازم ألبس القفاز الضاغط طوال الوقت، ولما بقلعه ساعات بتضايق من شكل يدي المنتفخة. ولازم أحافظ عليها كويس جدًا، ماينفعش تتلسع أو تتجرح، حتى الشفاء عندي بياخد وقت أطول."