نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد على مسرح السامر.. قصور الثقافة تقيم الحفل الختامي لمشروع الحكي الشعبي بالمدارس القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الحفل الختامي لمشروع الحكي الشعبي بالمدارس القومية، في الحادية عشرة صباح الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة.

ينفذ الحفل بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، برئاسة د. الشيماء الصعيدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويتضمن معرض نتاج ورش المشروع ومجموعة من الفقرات والعروض الفنية للأطفال وسكتش تمثيل، بجانب تكريم عدد من الباحثين والطلاب المتميزين المشاركين بالمشروع.

مشروع الحكي الشعبي

ويعد "مشروع الحكي الشعبي" أحد البرامج الثقافية التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع بدء العام الدراسي الحالي، بهدف نشر التراث الثقافي غير المادي وتعزيز الوعي بالهوية الثقافية المصرية بين الطلاب، وتم تنفيذه في 39 مدرسة قومية في محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، وبورسعيد، في إطار برامج وزارة الثقافة المنفذة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

رحلة العائلة المقدسة

وتضمن المشروع باقة متنوعة من الورش والفعاليات الثقافية والفنية، من أبرزها سلسلة ورش توعوية حول "رحلة العائلة المقدسة"، نفذت بإشراف فاطمة سامي، مدير إدارة الإصدارات والخرائط، وسعاد شريف، وقدم باحثو الأطلس: فاطمة أحمد إبراهيم، سمر عناني، عز الدين صلاح، هبة ممدوح، مروة نبيل، وهبة عبد الوهاب. ورشا للحكي الشعبي مستلهمة من التراث ومنها السيرة الهلالية، كتابة وإعداد وسام الحلو، ومراجعة د. محمود ذكري وأمجد صموئيل.

بالإضافة إلى تصميم الطلاب لأعمال إبداعية مستوحاة من الحكايات، شملت رسومات فنية، وأعمال نحتية واسكتشات تمثيلية، وأفلام أنيميشن بتقنية الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس.

