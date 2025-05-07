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حكيم يتعاقد مع "روتانا" لإنتاج أعمال غنائية جديدة..بالصور

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أحمد جودة - القاهرة - تواصلت مجموعة روتانا للموسيقى تسجيل حضورها القوي في السوق المصري وتأكيدا على هذا تتوالى المفاجات بإعلان أ.سالم الهندي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى عن تعاقد المجموعة مع النجم المصري حكيم ليشكل اضافة هامة من خلال اللون الغنائي الذي يقدمه وشعبيته في مصر. 

 

وقد شملت الاتفاقية بنود تولي المجموعة الانتاج الغنائي وتوزيع وتسويق هذه الاعمال. كذلك امور التعاون في مجال الانتاج الفني المتعلق بالحفلات خارج مصر والتي سيكون حكيم احد ابرز نجومها.

 

وأعرب حكيم بيان صحفي له عن سعادته بإنضمامه إلى روتانا التي تعد من كبرى الشركات في عالم الموسيقى، مضيفا أنه يتطلع لتقديم أعمال غنائية جديدة ومميزة ومفاجآت تليق بالجمهور العربي في كل مكان.

 

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محمد منير 

 

ومؤخرا وقع الكينج محمد منير، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

مريم الجابري

مريم الجابري

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