كندة علوش تروي تجربتها مع مرض السرطان وتوجه الشكر للميس الحديدي لوقوفها بجانبها

القاهرة - محمد ابراهيم - فتحت الفنانة كندة علوش قلبها لتروي تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان، مؤكدة أنها واجهت التجربة بقدر كبير من الصبر والسكينة والإيمان، رغم كل صعوباتها.



وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، سألتها الحديدي عن تلك الرحلة القاسية، فقالت كندة: "ربنا نزل عليّ سكينة ما كنتش أتخيلها، لما وصلت نتيجة الفحص على البيت وعرفت، حسيت بسلام غريب.

حتى لما الطبيبة قالت لي إنها شاكّة في شيء مش كويس، مكنتش خفت... قلت عادي، أنا أصلًا مش من الناس اللي بتخاف على صحتها أوي."



وأضافت: "وقت ما تأكدت الإصابة، حسيت بتقبل تام ورضا، قلت لنفسي: ربنا كتب لي كده، وخلاص."



لكن كنده قالت: " لكن لحظة الالم، كما وصفتها، لم تكن مرتبطة بنفسها فقط، بل عندما علمت بإصابة والدتها بالمرض في الوقت ذاته، لتقول: "أصعب لحظة كانت لما عرفت إن أمي كمان مصابة.، مريت بأنتكاسة مرضية اثناء العلاج لكن رغم كده كنت بحاول أعدّي التجربة بسلاسة وربنا اداني سلام نفسي حقيقي، مكنش فيه نقطة سودا أو صدمة نفسية عنيفة أو شيء عملي " تروما "."



وعن تأثير العلاج الكيماوي، أوضحت كندة: "شعري وقع جزء كبير منه، لكنه ما وقعش كله، كان خفيف واشتريت باروكة بس ما لبستهاش."



وتحدثت كندة بامتنان عن دعم لميس الحديدي لها خلال فترة مرضها، قائلة: "نصايحك فضلت معايا طول الوقت، كنتِ خايفة عليّا جدًا، لكن نصايحك كانت عملية ومباشرة، وده اللي أنا بحبه.

قلتِ لي اعملي كذا وكذا، وبحب الطريقة دي، لأنّي مش بحب الصعبانيات، أنا لو حد احتاجني أديه عيني، لكن لما أكون في موقف صعب، لام أقوم نفسي بنفسي. وإنتِ كنتي سبب في ده."



لترد عليها الحديدي بتأثر: "أنا مكنتش عاوزاكي تضعفي، كنت محتاجاكي قوية علشان تعدي، وكان ده أهم حاجة بالنسبة لي."



وختمت كندة حديثها برسالة مؤثرة، قائلة: "من وقتها، بقيت أعمل زيك، لما حد بيمر بنفس التجربة بكلمه وبقوله كل اللي اتقال ليا، وبحاول أكون مصدر قوة ودعم ليه."