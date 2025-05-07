نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش: "أنا في حياتي عامة بحب المواجهة ولازم اللي في قلبي على لساني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة كندة علوش حول أدائها في مسلسل إخواتي، قائلة: "الصوت العالي في المسلسل كان رهيب! هو إنتِي في الحقيقة بتزعقي كده؟".

كندة علوش

أبرز تصريحات كندة علوش



لترد كندة ضاحكة خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "صوتي عالي أوقات، بس أكيد مش بزعق كده! دي طبقة صوت جديدة عليا، ومكنتش جرّبتها قبل كده قبل (إخواتي)".



وأضافت مازحة:"في البيت طبعًا مش بزعل كده، أكيدباقية على البيت مش هزعق كده!".



وبسؤال لميس عن مشهد الضرب، وهل كان حقيقيًا، فأجابت كندة: "آه، كان حقيقي، والمخرج ادانا مساحة نجرّب، وفيه حاجات حصلت في التصوير ما كانتش مكتوبة، زي كسر السرير! وبعد المشهد اعتذرت له طبعًا".



ثم وجهت لميس سؤالًا آخر: "طيب لو لا قدر الله حصل مشابه في الحقيقة، هتتصرفي زي ناهد؟"لتجيب كندة: "أكيد لأ! ناس كتير بتسمع عن خيانة، بس وقت المواجهة محدش يعرف ممكن يعمل إيه. بس أكيد مش هتصرف زي ناهد، وأنا يمكن أكون أشيك شوية هضرب الست إلى مع عمرو لكن هو حبببي ".



واختتمت قائلة: "الناس اللي ما بقولهمش إني زعلانة منهم مع الوقت ببعد.. لحد ما بتكون الخسارة خلاص حصلت".



وأردفت: " أنا صريحة بوجه عام وبشكل عام إلى في قلبي على لساني وكذلك إنفعاليه وبقول حاجات كتيرة من غير مافاكر وأحيانا أندم على ماأقوله ".



وردًا على سؤال الحديدي : متى قلتي شيئًا وندمتي؟ لترد: " كتير حصلت وأحيانا ممكن أجرح ناس على سبيل المثال: لو واحدة صحبتي عملت موقف معايا ضايقتني لازم أقولها لاني لو سكت هبعد عنها مع الوقت وأخسرها بعد شوية وعندما أتحدث في بعض الاحيان قد تكون الصراحة مقترنة بفجاجه ".

وقاطعتها "الحديدي": ممكن تعملي ده مع عمرو لان مش كل الرجالة أو معظمهم لايحب النصح ؟ لترد: " عمرو لايحب النصح ولكن عنده ميزه حلوة أوي أني مع الوقت اتعلمت الطريقة والتوقيت لما أجي أقوله على حاجة بختار الوقت والتوقيت لو قلتها ليه وقت إنفعال بخسر وأنا شخصيتي بطبعها مش دبلوماسية ولا سياسية أنا برج ناري وهو “ الحمل ””.

