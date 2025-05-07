نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الرحمن ضيف إنجي علي في برنامج أسرار النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان محمد عبد الرحمن ضيف في حلقة جديدة ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي يوم الخميس على محطة نجوم أف ام من الساعه 8 لـ 10 مساء، ويحكي عن تجربة مسلسل برستيج وأعماله المقبلة الذي يحضر لها.

محمد عبدالرحمن

مسلسل “بريستيج”



مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، ويشاركه البطولة كل من مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف.

و العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة ويأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

أحدث أعمال محمد عبد الرحمن السينمائية



أحدث أعماله السينمائية فيلم البطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة.

و يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.





وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.



