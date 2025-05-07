كنده علوش للميس الحديدي:" الامومة " غيرت شخصيتي تمامًا وكأني نسخه جديدةوقبل الانجاب كنت مغامرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة كندة علوش أن الأمومة كانت نقطة تحول كبرى في حياتها، وغيرت شخصيتها بالكامل، قائلة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "الأمومة غيرت فيَّ كل حاجة، حسيت إني بقيت بني آدمة تانية. لما بتذكر نفسي قبل الإنجاب، بحس إني كنت شخصية مختلفة تمامًا."





وأشارت إلى أن هذه التجربة علمتها الصبر، وغيّرت أولوياتها، فأصبح الجوهر هو الأهم، وليس التفاصيل أو المظهر، مضيفة: "الأهم إن أولادي يكونوا بصحة جيدة وسعداء. لما بقضي وقت مع بنتي، بحس كأني رجعت طفلة، وبشوف الحياة من عينيها."



وأضافت: "كنت بتعلّم معاها، وشايفة الدنيا بشكل جديد. زمان كنت مغامِرة، ومكنتش باهتم بصحتي. لكن دلوقتي بقيت أقدّر قيمة الحياة، علشانهم. بنتي كمان خلتني أقدّر أمي أكتر."





وتحدثت كندة عن طفليها، قائلة: "حياة عندها دلوقتي ست سنوات ونص، وكريم عنده ثلاث سنين. بعد إنجاب حياة، وقفت شغل نحو أربع سنين، ولما رجعت، شاركت في أعمال خفيفة مثل (ضي القمر) و(ستات بيت المعادي)، لأنها كانت قصيرة وتتناول مواضيع قريبة لقلبي زي الانجاب في ضي القمر وكنت بخطف نفسي وارجع للبيت علشان الاولاد."



أما بعد إنجاب كريم، فأشارت إلى أنها توقفت مجددًا عن العمل لمدة ثلاث سنوات، حتى عادت بمسلسل "إخواتي" في رمضان الماضي.



وردًا على سؤال لميس الحديدي عما إذا كانت ترى أن دورها كأم يسبق دورها كممثلة، أجابت كندة دون تردد: "أكيد، ما فيش نقاش. الأمومة قبل أي شيء. ولما كنت بأبعد عن الشغل، ما كنتش بخاف الناس تنساني، مكنش هادجس بالتسبة لي."



وقاططعتها الحديدي: مكنتش خايفة أن الناس تنساكي ؟ لترد: "فيّ صفة كانت موجودة زمان، وطورتها أكتر، إني أفرح جدًا لنجاح صحابي، وأحس نجاحهم وكأنه نجاحي أنا."



وعلقت الحديدي: بس في الشغل لازم يبقى فيه غيرة ؟ لترد: "أكيد موجودة عند اي حد وكانت موجودة إشتغلت على الغيره لتكون إيجابية زي لما اشوف واحدة صحبتي بحبها وعملت دور ونجحت بقيت افرح لنجاحها وأققول لنفسي دي ممثلة ست عربية مصرية أو سورية بعتبر أن جزء من النجاح يخصني "



وعلقت الحديدي: بس برضه لما بتشوفي نجاح بتبقي عاوزه كمان تنجحي هذا جزء من إحساسك بذاتك لترد: " اكيد عاوزة أنجح بس لااشعر بمشاعر سلبية أو أني ماضايقة ومش بقول لنفسي ليه أنا لا ؟