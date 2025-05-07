دينيس فيلنوف يعود إلى الرمال الذهبية: تصوير Dune: Messiah ينطلق في سبتمبر بمفاجآت كبيرة في طاقم العمل

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد نجاح الجزء الثاني من سلسلة Dune، يستعد المخرج العالمي دينيس فيلنوف للعودة مجددًا إلى كوكب "أراكيس"، حيث يبدأ تصوير الجزء الثالث Dune: Messiah في سبتمبر المقبل.

ويستمر النجم تيموثي شالاميه في تجسيد دور "بول أترايدس"، إلى جانب زندايا وفلورنس بيو، وتنضم إليهم النجمة أنيا تايلور-جوي، مع عودة جيسون موموا أيضًا.

فيلنوف أعلن في تصريحات حديثة لموقعي Deadline وVanity Fair أن فترة استراحته قد انتهت، وأنه يعمل حاليًا على كتابة الفيلم، مؤكدًا أنه سيعود خلف الكاميرا في وقت أقرب مما كان متوقعًا. كما أشار إلى أن Dune: Messiah سيكون نهاية مشواره مع هذه السلسلة التي بدأها بفيلم Dune عام 2021، تلاه Dune: Part Two مطلع هذا العام.

وعلى الرغم من أن الفيلم المرتقب يُعتبر الثالث في السلسلة، أوضح فيلنوف أن العملين السابقين يُشكلان معًا اقتباسًا من الجزء الأول من الرواية الأصلية، بينما سيكون Messiah بمثابة تكملة مستقلة، مشددًا على أن الثلاثية ليست مكتملة بالمعنى التقليدي.

كما لمّح فيلنوف إلى إمكانية تسليم راية الإخراج لمخرج آخر في حال حقق الفيلم الجديد النجاح المنتظر، قائلًا: "قضيت سنوات طويلة في عالم Arrakis، وإذا حقق Messiah النجاح الذي أتمناه، فسأكون مستعدًا لخوض تجربة جديدة خارج هذه السلسلة".