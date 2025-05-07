نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلام تكشف مصير الجزء الثاني من "العناق الأخير" وتعلق على عودة The Voice في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن تفاصيل الجزء الثاني من ألبومها "العناق الأخير"، مشيرة إلى أنه جاهز ولكن سيتم تأجيل طرحه حاليًا بسبب انشغالها بعدد من المشاريع الفنية الأخرى.

وأوضحت أحلام أن الجزء الجديد سيضم باقة متنوعة من الأغاني التي تقدم بعدة لهجات عربية، مؤكدة سعيها الدائم لتقديم محتوى موسيقي يعكس ثراء وتنوع الثقافة العربية.

وعن احتمالية عودة برنامج "The Voice" بعد توقف دام خمس سنوات، علقت أحلام بأن الأمر مرهون بقرارات إدارة قناة MBC، دون أن تُدلِ بأي تفاصيل إضافية.

ورغم تأجيل الجزء الثاني، إلا أن الجزء الأول من "العناق الأخير"، الذي أطلقته مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، لا يزال يحصد أصداءً إيجابية. حيث حازت أغنيتا "العناق الأخير" و"وحشتوني" على إعجاب الجمهور لما تحملانه من إحساس عالٍ وكلمات معبرة وألحان أصيلة تجسد مشاعر الحب والاشتياق.

يذكر أن أحلام كانت قد طرحت في يناير الماضي ألبوم "السيدة الأولى"، الذي يضم خمس أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، ويتميز بطابع شرقي غني وإشراف فني من خالد أبو منذر. الألبوم شمل أعمالًا مميزة مثل "السيدة الأولى"، "أخفي الهوى"، "يا هلا"، "أيام الصفاء"، و"العطر"، مقدمة برؤية فنية حديثة تمزج الأصالة بالتجديد.

