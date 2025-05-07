نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يُطرب جمهوره في "الساقية" ويحتفي بمصر وأغاني العمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي مميز يوم الأربعاء 28 مايو الجاري على مسرح ساقية الصاوي، ضمن سلسلة حفلاته التي تُعيد إحياء روائع الطرب المصري الأصيل. ويُنتظر أن يُمتع الحجار جمهوره بباقة من أشهر أعماله التي لا تُنسى، مثل "المال والبنون"، "لو تعرفي"، "من غير ما تتكلمي"، "سمرا وبعيون كحيلة"، و"الزين والزينة"، وغيرها من الأغاني التي تركت بصمة في وجدان عشاقه.

ويأتي الحفل بعد طرحه لأغنيته الوطنية الجديدة "أنا دمي حر أنا مصراوي"، التي سلطت الضوء على جمال مصر وأبطالها في مختلف المجالات، وهي من كلمات محمد حارس، ألحان ممدوح صلاح، وتوزيع وليد مصطفى.

كما أطلق مؤخرًا أغنية عاطفية تحمل اسم "بخاف من عيد ميلادي"، تعكس رحلة الإنسان من الطفولة وحتى الشيخوخة، بكل ما تحمله من مشاعر البراءة والحيرة والتأقلم مع ضغوط الحياة، بكلمات حسام إبراهيم، ألحان وتوزيع أحمد شعتوت، ومن فكرة وإنتاج محمد التابعي.