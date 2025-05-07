نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة طوجي تشعل سماء القاهرة في ليلة استثنائية بـ"هايد أوت".. برفقة أسامة الرحباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أمسية ينتظرها عشاق الفن الرفيع، تستعد "هايد بارك للتطوير العقاري" لاستضافة النجمة اللبنانية هبة طوجي والموسيقار العالمي أسامة الرحباني، في حفل موسيقي ضخم يقام يوم 15 مايو الجاري داخل "هايد أوت" بالتجمع الخامس، تلك الواحة الخضراء الفاخرة التي أصبحت وجهة للفن والثقافة والترفيه في قلب القاهرة الجديدة.

ويأتي هذا الحدث ضمن خطة "هايد بارك" لتقديم تجارب فنية راقية تعكس رؤيتها في دعم الحركة الثقافية داخل مجتمعاتها السكنية، وتوفير منصات تدمج بين الإبداع، الرفاهية، وأسلوب الحياة المتكامل.

وتعود هبة طوجي إلى مصر لتُحيي أمسية موسيقية آسرة تمزج بين أعمالها الكلاسيكية والمقطوعات الحديثة، وسط أجواء تنبض بالرقي والإبداع، في حفل يعد الأول ضمن سلسلة حفلات ستنظمها "هايد بارك" خلال الفترة المقبلة.

ويتولى تنظيم الحفل شركة Talent W.M بقيادة المنتج وليد منصور، المعروف بإبداعه في تقديم العروض الفنية المتكاملة من حيث الجودة والإبهار، فيما سيتم تجهيز المكان بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة لتقديم تجربة بصرية وسمعية على أعلى مستوى.

"هايد أوت" لم يعد مجرد موقع للحفلات، بل بات منصة ترفيهية متكاملة تحتضن المساحات الخضراء والمطاعم الراقية ومناطق الجلوس المفتوحة، ما يجعله المكان الأمثل لاستقبال نجوم العالم وعشاق الموسيقى الراقية.

