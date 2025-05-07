نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درة تستأنف تصوير "مشتهى" في أسوان بعد فترة توقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد فريق عمل مسلسل مشتهى إلى أجواء التصوير من جديد، حيث انطلقت الكاميرات في مدينة أسوان لتسجيل مشاهد العمل بعد فترة من التوقف المؤقت.

المسلسل تلعب بطولته الفنانة درة، وتظهر من خلاله بشخصية صعيدية في دراما تمزج بين الأبعاد الاجتماعية والبيئة الصعيدية، وسط أجواء مليئة بالصراعات الإنسانية.

يشارك درة في البطولة كل من خالد زكي، فتوح أحمد، ومحمد لطفي، إلى جانب كوكبة من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج باهر رشاد.

وكان الفنان خالد زكي قد عبّر عن حماسه لهذا العمل، مشيرًا إلى أن الشخصية التي يقدمها لرجل أعمال يمتلك نفوذًا واسعًا، لكنها لا تخلو من الضعف الإنساني حين تتغلب عليه مشاعره.