نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تشعل "هيروشيما" بجوار السقا في مغامرة سينمائية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم أحمد السقا لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "هيروشيما"، الذي يجمعه بالنجمة حنان مطاوع، والتي انضمت مؤخرًا إلى فريق العمل في دور رئيسي. الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع التشويقي، ويجري حاليًا استكمال الترشيحات لباقي الأبطال تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفيلم من تأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر، ويُعد التعاون الأول بين السقا ومطاوع على شاشة السينما، ما يضيف جرعة من الترقب والحماس لدى الجمهور.

يُذكر أن حنان مطاوع ظهرت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، والذي لاقى تفاعلًا إيجابيًا، وشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم سامي الشيخ ونور محمود.