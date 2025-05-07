بعد بلاغها ضد طليقها... جوري بكر تُشعل السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت الفنانة جوري بكر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن فجّرت جدلًا واسعًا برسالة نارية نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، في أول رد منها بعد اتهامها طليقها بالاعتداء عليها داخل منزلها أثناء زيارة لرؤية ابنهما "تميم".

جوري استعانت بمقطع للداعية مصطفى حسني حول نكران الجميل وسوء الأخلاق، وعلّقت عليه بكلمة واحدة: "من أسوأ الأخلاق"، في إشارة واضحة لطليقها، ما دفع المتابعين للربط بين الفيديو والواقعة التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وكانت بكر قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد طليقها المهندس رامي أحمد، تتهمه فيه بالتعدي عليها جسديًا، بعد مشادة حادة نشبت بينهما على خلفية خلاف مالي قديم حول مصروفات الطفل، ما أشعل غضب جمهورها وأعادها إلى صدارة التريند.