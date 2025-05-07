القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أمير عيد علي بطولة فيلم أحلام سلطان المنسي، والذي يعد ثاني بطولته المطلقة في السينما.

تفاصيل شخصية أمير عيد في فيلم أحلام سلطان المنسي

ويواصل أمير عيد تصوير فيلم أحلام سلطان المنسي، يجسد دور مطرب شعبي في كبارية خلال الأحداث.

فيلم أحلام سلطان المنسي

ويشارك في بطولة فيلم أحلام سلطان المنسي: أمير عيد، باسم سمرة، الفلسطينية ياسمين المصري، كامل الباشا، أحمد عصام السيد، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، تأليف وإخراج محمد ناير.

ويذكر ان أمير عيد ظهر لأول مرة في السينما بـ فيلم "لما بنتولد" عام 2019، والذي شارك في بطولته إلى جانب عمرو عابد، سلمى حسن، محمد حاتم، وبسنت شوقي، من تأليف نادين شمس وإخراج تامر عزت.

آخر أعمال أمير عيد

وكان آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل دواعي السفر، الذي دارت أحداثه في إطار نفسي تشويقي حول علي، ويتكون من 10 حلقات فقط، وشاركت المؤلفة مريم نعوم فيه كممثلة للمرة الأولى.

قصة مسلسل دواعي السفر

ويلعب أمير عيد شخصيته، حيث يفكر في الانتحار، وكذلك جاره إبراهيم، والذي يلعب دوره كامل الباشا، وهو مسن يعيش بمفرده، ليجد كل منهما في الآخر ملجأ له، كما يلقي الضوء على الأزمات النفسية التي يمر بها الشباب والمسنين، ومن ثم تدفعهم للانتحار، وينتمي العمل للأعمال القصيرة.

أبطال مسلسل دواعي السفر

والعمل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير.