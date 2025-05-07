فيديو.. محمد رمضان يستعد لطرح «سهران على النيل»

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد رمضان لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «سهران على النيل» خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان يستعد لطرح «سهران على النيل»

وأعلن محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح الاغنية

موعد طرح اغنيه «سهران على النيل»

ومن المقرر طرح اغنيه «سهران على النيل» غدا الأربعاء الساعة 4 عصرا علي جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل اجتماع تركي أل شيخ ومحمد رمضان

ومن ناحية أخرى، التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالفنان محمد رمضان، ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلق: «لقاء مع النجم محمد رمضان، ولم نتفق فيه على شيء»، ثم نشر آل الشيخ، صورة له وهو يقف بجوار محمد رمضان وكانيلو، وعلق قائلا: «ممكن نشوف قريب كانيلو مع النجم محمد رمضان».

احدث اعمال محمد رمضان

ينتظر محمد رمضان عرض أحدث أعماله السينمائية "أسد"، في موسم عيد الأضحى 2025، ينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان هي أغنية "هتجيلي" مستعينا بشخصية "ناصر الدسوقي"، وجاءت كلماتها كالتالي:" شوفتيني كتير وأنا حنين، تعالي شوفيني وأنا بقسى، شوفتيني عليكي بتجنن، تعالي شوفيني وأنا بنسى، ماشوفتيش مني غير معلش، ما شوفتيش مني قلبة وش، أنا فرصة ماتتفوش، وضاعت وأنتي مش حاسه، هتجيلي هتلفي وهتجيلي، بدموع هتحنيلي وأشوفك مش قادرة تبصيلي".