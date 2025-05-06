كندة علوش: "دوري في اخواتي مغامرة من المخرج"

القاهرة - محمد ابراهيم - اعتبرت الفنانة كندة علوش أن مشاركتها في مسلسل إخواتي، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال شخصية "ناهد"، كانت مغامرة حقيقية من المخرج محمد شاكر خضير في إختيارها للدور



وقالت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: "مش أي مخرج وهو بيقرأ الورق ممكن يختار (كندة) في الدور ده، لأنه مش شبه الأدوار اللي قدمتها قبل كده أو اتعرضت عليّ."



وتابعت: "لما المخرج عرض علي شخصية (ناهد)، قلت له: إيه الزاوية اللي شفتها فيّ خلتك ترشحني للدور ده؟ قال لي: أنا عارف إنك تقدري، وإن عندك (حتة) ممكن تطلعي منها ناهد. وصحيح هو ماكنش واثق 100%، لكن أعتبرها مغامرة خضناها سوا، وده خلاني أحس بمسؤولية كبيرة."



وأضافت: "طول الوقت وأنا بشتغل على الدور، كان جوايا صوت داخلي بيقول لي: مش عايزة أخذل المخرج، ولا عايزاه يندم إنه اختارني."



وأشارت كندة إلى أن هذا الدور كان تحديًا وضعها فيه المخرج، وقالت: "كنت حابة أثبت لنفسي إني قدّ التحدي، خصوصًا إني راجعة بعد فترة غياب عن الشاشة، وكنت حابة تبقى العودة بدور يترك أثر ويحقق صدى كويس."

واختتمت حديثها قائلة: "كل التفاصيل دي، إلى جانب إعجابي الكبير بالسيناريو والعمل مع نجمات كبار، كانت مهمة، لكن الإحساس الأكبر اللي فضل جوايا طول الوقت هو: مش عايزة أخذل أستاذ محمد شاكر خضير."