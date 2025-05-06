"ضفاف أسوان".. داليا البحيري ترقص على أغنية محمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار وقلوب جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما شاركت فيديو من رحلة نيلية بـ أسوان.

داليا البحيري ترقص على أغنية محمد منير

وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أغنية "سو يا سو" للكينج محمد منير، خلال رحلة نيلية استمتعت بها أثناء تواجدها في أسوان.

داليا البحيري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ومن جانبه، تتواجد داليا البحيري حاليا في أسوان، حيث تقام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

أحدث أعمال داليا البحيري

تشارك داليا البحيري مع هاني رمزي في بطولة مسلسله الجديد دون مقابل، والذي كان من المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2024 ولكنه خرج من السباق، وتقدم داليا خلال أحداث المسلسل شخصية أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويتناول المسلسل يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر أعمال داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" وضم في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وايضا شاركت في مسرحية الملك وأنا، وهي من نوعية الأعمال التي تعتمد على الموسيقى والاستعراضات، ويشارك بجانب داليا في بطولتها فريد النقراشي، هدى هاني، علاء عيد، خالد إبراهيم، هبة محمد، نور الشرقاوي، وعدد من الشباب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، والعمل من إعداد وإخراج محسن رزق.