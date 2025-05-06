بإطلالة رياضية جريئة.. مي القاضي تخطف أنظار متابعيها من الجيم

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة مي القاضي أنظار وقلوب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع فيسبوك، بعدما شاركت مجموعه من الصور لأحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ مي القاضي

وظهرت مي القاضي بإطلالة جذابة جريئة من الجيم مرتدية توب مكشوف البطن،كما تركت شعرها منسدلًا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

من هي مي القاضي؟

هي ممثلة من مواليد 4 نوفمبر 1985، تخرجت في كلية الإعلام، واشتركت في ورشة فنية لمدربة التمثيل مروة جبريل، بدأت العمل في مجال الفن في عام 2006.

وشاركت في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل آدم وجميلة، ومسلسل البيت بيتي، والعتاولة 2، وشاركت مي القاضي في 29 عملا فنيا ما بين 6 أعمال سينمائية وهي: "ع الهوا- 365 يوم سعادة - غش الزوجية - لعبة الشيطان - خلي بالك من اللي جاي - جدو مشاكل"،

كما شاركت في 23 مسلسل درامي، وهم: "سر علني - خطوط حمراء -آدم وجميلة - الصندوق الأسود - ولي العهد - كفر دلهب - سمرا - أريد رجلا 1 و2- طاقة القدر - عائلة زيزو - حب عمري - شقة فيصل - ممنوع الاقتراب أو التصوير - الدايرة - أيام - البيت بيتي - أيام 2 - لانش بوكس - رحيل - صيد العقارب - تل الراهب - العتاولة 2 "

اخر اعمال مي القاضي

وكان اخر اعمال مي القاضي هو مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وايضا شاركت في مسلسل "البيت بيتي" المكون من 10 حلقات، بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، ميرنا جميل، مي القاضى، محمود حافظ، سليمان عيد.

كما شاركت في مسلسل "صيد العقارب"، بطولة غادة عبد الرازق تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وشارك في العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماخر وآخرين، وشاركت أيضًا في مسلسل "رحيل"، بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام، ومسلسل تل الراهب، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.