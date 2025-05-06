بتهمة إهانة علم مصر.. محاكمة محمد رمضان الشهر المقبل حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري إقرأ المزيد

حددت محكمة جنح الدقي جلسة 3 يونيو المقبل، موعداً لأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري.

وكان أحد المحامين، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الدقي ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه فيها بإهانة العلم المصري، والإساءة للشعب المصري، وارتكاب أفعال تمس بالقيم الوطنية، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر".

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أوضح المحامي في صحيفة الدعوى أن المشكو في حقه الفنان محمد رمضان، ظهر خلال مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يضع العلم المصري على ظهره، ويروج لأفكار هدامة تحمل رموز الماسونية، بما يمثل اعتداءً صارخًا على الرموز الوطنية ويسيء لكرامة الشعب المصري.

وأضاف أن تصرفات الفنان محمد رمضان، لم تقتصر على الإهانة العلنية للعلم المصري، بل شملت أيضًا بث رسائل مسيئة تضر بالسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، ما يستوجب محاسبته جنائيًا ومدنيًا، وتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري.

وأكد أن التعويض المطالب به يأتي جبرًا للضرر الأدبي الجسيم الذي لحق بالشعب المصري كافة، ومساهمةً في دعم صندوق "تحيا مصر" لما يمثله من مشروعات قومية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.

وطالب المحامي في ختام دعواه بتوقيع أقصى العقوبة على الفنان محمد رمضان، وإلزامه بدفع مبلغ مليار دولار أميركي لصالح صندوق "تحيا مصر"، ردعًا له ولكل من تسول له نفسه المساس بالرموز الوطنية أو النيل من كرامة الشعب.