نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. نسرين طافش تستقبل فصل الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها تستقبل فصل الصيف من خلالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”

وظهرت “نسرين” وهي ترتدي قميص باللون الأبيض، ووضعت قبعة،وتركت شعرها منسدلا،ووضعت مكياج مناسب للون بشرتها، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، انشغلت نسرين طافش الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

اخر اعمال نسرين طافش

وكان اخر اعمال نسرين طافش هو فيلم الدشاش الذي عرض لها مؤخرا في السينمات بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وايضا شاركت في مسلسل«أسود باهت»، الذي عُرض بشهر رمضان المنقضي، يتكون من 15 حلقة حكايات مستقلة، كل منها يتألف من 5 حلقات فقط، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

كما شاركت في مسلسل جوقة عزيزة الذي دارات أحداثه حول الراقصة عزيزة خوخة التي سحرت القلوب ببلاد الشام بفترة ثلاثينيات القرن الماضي والتي لُقبت بملكة المسرح، وذلك في خلال الاحتلال الفرنسي لدولة سوريا، وحينها يقع كولونيل فرنسي بحبها فيجاول السيطرة عليها حتى تبادله الشعور نفسه.