نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم النهار يستفتي جهوره.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان معتصم النهار صورة له برفقة ابنته في أحدث ظهور لهما، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “معتصم” وهو يرتدي جاكيت كت باللون الأسود، وعلق على الصورة قائلا: "آخر أيام الشتوية بتحبوا الصيف ولا الشتا".

أحدث أعمال معتصم النهار

يشارك معتصم النهار في بطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "أنا أنت.. أنت مش أنا"، والذي يشاركه بطولته الفنانة ميرنا نور الدين، ومن المقرر أن ينتمي العمل لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية التي تمزج بين الترفيه والرسائل الإنسانية والاجتماعية في قالب عصري مشوق.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة فقط، وهو من فكرة كريم أبو زيد، ويقوم بإخراجه هشام الرشيدي، أما التأليف فهو للكاتب أحمد محمود أبو زيد، المعروف بقدرته على مزج الكوميديا بالدراما الاجتماعية بطريقة مبتكرة وواقعية.

وتدور أحداث العمل حول عالم الميتافيرس، حيث يسلط الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا، كما يناقش مخاطرها وإيجابياتها من خلال مواقف كوميدية وإنسانية تمر بها الشخصيات في إطار درامي مشوق يحمل إسقاطات على الواقع المعاصر.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول بين معتصم النهار وميرنا نور الدين، في توليفة فنية جديدة من المتوقع أن تخلق حالة من التفاعل الجماهيري، خاصة مع تصدر اسم النهار محركات البحث، وهو ما يعكس حماس الجمهور وترقبه للعمل الجديد.

يُذكر أن معتصم النهار أصبح واحدًا من النجوم العرب الذين يحظون بجماهيرية واسعة في الوطن العربي، لما يتمتع به من كاريزما وحضور لافتين، إلى جانب تنوع اختياراته الفنية، والتي دائمًا ما تميل إلى تقديم أدوار غير تقليدية، فيما تواصل ميرنا نور الدين إثبات موهبتها بتقديم أدوار متنوعة في الدراما المصرية والعربية.

من المنتظر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن يتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية أو القنوات الفضائية، في إطار الخطة الجديدة لصناعة الدراما العربية، التي تشهد تنوعًا كبيرًا في عدد الحلقات وتوقيتات العرض لجذب شرائح مختلفة من الجمهور.