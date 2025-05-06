نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة رياضية.. أيتن عامر تتألق بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة أيتن عامر صور لها بإطلالة رياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “أيتن” وهي ترتدي بنطلون رياضي باللون الأسود والزيتي، وتوب باللون الأبيض، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال آيتن عامر

ومن ناحية اخري، تشارك آيتن عامر في فيلم “درويلة” الذي يشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم، من بينهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، مسلم، ومحمد علي رزق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف عبد الرحمن فتحي ومحمد دياسطي، ومن إخراج معوض إسماعيل، ويتميز بقصته التي تجمع بين الكوميديا والدراما.

اخر اعمال آيتن عامر

وكان اخر اعمال آيتن عامر هو فيلم عنب ويشاركها في البطولة إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

قصة فيلم عنب

وتدور احداث فيلم "عنب" في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب مليونير ولكنه مستهتر، وقبل حفل زفافه بيومين يستيقظ ليكتشف أنه تزوج من خطيبته ومن خطيبة صديقه، وأنه أيضًا تخلى عن ثروته لشخص غريب تمامًا، فيبدأ في رحلة البحث لمعرفة ما حدث في الليلة الماضية.

وأيضا شاركت في مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.