إيمان عبد الغني تحتفل بخطوبتها وعقد قرانها في أجواء عائلية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - في أجواء دافئة يملؤها الحب والبهجة، احتفلت مطربة دار الأوبرا المصرية، الفنانة إيمان عبد الغني، بخطوبتها وعقد قرانها على المهندس حسام رمضان، وسط حضور محدود من الأهل والأصدقاء المقرّبين للعروسين.

وشاركت إيمان جمهورها الخبر السعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: “تم بحمد الله خطوبتي وعقد قراني على المهندس حسام رمضان.. دعواتكم لنا بحياة سعيدة يا أحلى جمهور”.

وقد لاقى الإعلان تفاعلًا واسعًا من محبيها ومتابعيها الذين عبّروا عن سعادتهم وانهالت عليهم التهاني والتمنيات بحياة مليئة بالمحبة والاستقرار.

إيمان عبد الغني تحتفل بخطوبتها وعقد قرانها

وتُعدّ هذه الخطوة بداية فصل جديد في حياة الفنانة التي عُرفت بأدائها المميز على خشبة دار الأوبرا المصرية، والتي استطاعت بصوتها العذب أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة في قلوب عشاق الطرب العربي الأصيل.

يأتي هذا الحدث الشخصي بعد طرحها لأحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ضحيت كتير”، من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع حاتم نص، وهي الأغنية التي لاقت صدى طيبًا لدى جمهورها لما تحمله من مشاعر صادقة.

إيمان عبد الغني تحتفل بخطوبتها وعقد قرانها

وتستعد إيمان عبد الغني أيضًا لإحياء حفل موسيقي ضخم بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان “بليغ ووردة”، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د. علاء عبد السلام، والمقرر إقامته مساء الجمعة ٣٠ مايو الجاري على خشبة المسرح الكبير، في تمام التاسعة مساءً، حيث ستقدم باقة من أجمل أغاني الموسيقار الكبير بليغ حمدي التي تغنت بها وردة الجزائرية.