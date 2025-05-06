صورة.. ظافر العابدين ينضم لـ فيلم السلم والثعبان 2

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أحمد جودة - القاهرة - انضم الفنان ظافر العابدين لأبطال فيلم السلم والثعبان 2 بعنوان قصه "أحمد وملك"، ويشارك في بطولته كلا من: أسماء جلال وعمرو يوسف.

ظافر العابدين ينضم لـ فيلم السلم والثعبان 2

وأعلن المخرج طارق العريان عبر حسابه بموقع انستجرام، عن انضمام ظافر العابدين للمشاركة في بطولة فيلم السلم والثعبان، وكتب: “متحمسين جدًا نعلن إن النجم ظافر العابدين هيكون مفاجأة فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك، استنوا حاجة غير متوقعة تمامًا، ودي البداية بس!”.

تصوير السلم والثعبان 2

وكشف المخرج طارق العريان عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001، تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة.

فيلم السلم والثعبان

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان الذي عُرض عام 2001، بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، ثريا إبراهيم، وعلا رشدي، مها عمار، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، سامية عاطف، عمرو سلامة، ومن تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال ظافر العابدين

وكان آخر أعمال ظافر العابدين فيلم “إلى ابني” الذي يُعَد ثاني تجربة إخراجية للنجم ظافر العابدين ويشاركه البطولة كل من الفنانين السعوديين: إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، وسارة اليافعي.. بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبوسخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، والنجم الصاعد اللبناني السعودي المولد آدم زهر.

وايضا شارك في فيلم “أنف وثلاث عيون” المأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وقُدم برؤية درامية وسيناريو وحوار كتبه وائل حمدي وأخرجه أمير رمسيس، وشارك في بطولته صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.