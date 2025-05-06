نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. يسرا تتألق ببدلة سوداء من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة يسرا عبر حسابها بموقع انستجرام من أحدث ظهور لها، مجموعة من الصور نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

أحدث ظهور لـ يسرا

وظهرت يسرا في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية بدلة سوداء أنيقة أبرزت أناقتها المعهودة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة تركته منسدلًا باللون الأشقر على كتفيها.

وتعتبر يسرا من النجمات اللاتي يحرصن على التواصل الدائم مع جمهورهن عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة لحظات من حياتها وأحدث إطلالاتها الفنية والشخصية.

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية اخري، ظهرت يسرا الفترة الماضية ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل برستيج من بطولة محمد عبدالرحمن، والعمل يدور في إطار كوميدي تشويقي، ويضم راندا عوض، سامى مغاورى، مصطفى غريب، وبسام رجب، ومن تأليف إنجى أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

آخر أعمال يسرا

وكان آخر أعمال يسرا هو فيلم شقو، بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، ودارت أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وايضا شاركت في فيلم ليلة العيد، وحقق ردود فعل إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي شعبي في يوم واحد، وناقش عدد من المشكلات التي تعاني منها المرأة في المجتمع منها القهر والعنف الزوجي وزواج القاصرات وختان الإناث، وذلك من خلال العديد من القصص المختلفة.