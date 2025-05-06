في قلب مهرجان كان 78.. السينما العربية تحجز مكانها بجدارة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد مركز السينما العربية لتنظيم برنامج غني ومتنوع من الفعاليات في سوق الأفلام ضمن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، المُقامة في الفترة من 13 إلى 24 مايو، بالشراكة مع إدارة السوق.

ويعد هذا التعاون خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة السينما العربية على الساحة الدولية وتكريس حضورها في قلب أكبر المهرجانات العالمية.

أيام حافلة بالندوات والتكريمات

يمتد البرنامج على مدار أربعة أيام تتخللها أربع ندوات فكرية تسلط الضوء على قضايا السينما العربية، إلى جانب حفلين لتوزيع الجوائز يكرمان شخصيات مؤثرة في الصناعة.

تهدف هذه الفعاليات إلى إبراز الجهود العربية في مختلف جوانب الإنتاج السينمائي، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مع الاحتفاء بالإبداع والتنوع الثقافي الذي تتميز به السينما من المحيط إلى الخليج.

تصريحات داعمة من إدارة مهرجان كان

أعرب جيوم إسميول، المدير التنفيذي لسوق الأفلام، عن سعادته باستمرار التعاون مع مركز السينما العربية، قائلًا: "إن حضورهم المتواصل يعكس التزامهم بنشر الثقافة السينمائية العربية وإثراء النقاش حولها، كما يعزز من تبادل الخبرات داخل مجتمع السينما العالمي."

وأكد أن هذه الشراكة الطويلة تساهم في تعزيز وجهات النظر المتنوعة، وهو أحد الأهداف الأساسية لمهرجان كان.

إضاءة على صناعة السينما العربية

من جانبهما، أكد الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب، أن المشاركة هذا العام تأتي في سياق مواصلة الجهود لتسليط الضوء على السينما العربية وقضاياها وتحدياتها. وأشارا إلى أهمية التواصل مع الأسواق الدولية وتقديم صورة حقيقية عن عمق وتنوّع الإنتاج السينمائي العربي.

ندوات مميزة وحوارات معمّقة

• الخميس 15 مايو، تنطلق الفعاليات بندوة بعنوان "مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي"، تديرها نيك فيفاريللي من مجلة فارايتي، من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا على المسرح الرئيسي.

• وفي المساء من نفس اليوم، تُكرّم فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، بلقب "شخصية العام في السينما العربية"، في حفل خاص من الساعة 5 إلى 7 مساءً في قاعة فيو بوينت بقصر المهرجانات.

• الجمعة 16 مايو، تستكمل الفعاليات بندوة بعنوان "السينما الفلسطينية تحت المجهر"، من الساعة 10 حتى 11 صباحًا، تديرها ميلاني جودفيلو من موقع Deadline.

• يعقبها جلسة حوارية بعنوان "تشريح إنتاج مشترك عربي أصيل"، يديرها مايكل روسر من سكرين إنترناشيونال، وذلك من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا في قاعة فيو بوينت.

• الأحد 18 مايو، تختتم الفعاليات بندوة مهمة بعنوان "التمويل القائم على الأسهم: ريادة آفاق تمويلية جديدة للسينما العربية"، يديرها جمال جميح، وتقام من الساعة 2 حتى 3 بعد الظهر على المسرح الرئيسي.

نجوم وصنّاع سينما في قلب الحدث

يحضر هذه الفعاليات كوكبة من أبرز الأسماء في الساحة السينمائية العربية، منهم:

النجمة يسرا، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، رئيس مهرجان الجونة سميح ساويرس، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي، المنتج محمد حفظي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، المدير العام للجنة مصر للأفلام أحمد سامي بدوي، المخرج مراد مصطفى، المنتجة سوسن مصطفى، والمنتج أحمد عامر.

السينما العربية

تأتي هذه المشاركة لتؤكد على الحضور المتنامي للسينما العربية في المشهد السينمائي الدولي، وعلى مدى الوعي بأهمية التبادل الثقافي والفني. كما تسهم هذه المنصة في عرض تجارب الإنتاج والتعاون وتبادل الخبرات، لتظل السينما أداة للتعبير والتواصل وتجاوز الحدود.