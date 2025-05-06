أسما إبراهيم تتألّق بإطلالة ساحرة في حفل بفرنسا

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار خلال حضورها حفل بجنوب فرنسا، والذي أُزيح فيه الستار عن مجموعة المجوهرات الراقية الجديدة Dior Excess.

وقد تألّقت أسما بفستان أنيق وناعم نسّقته مع حذاء عصري أضفى لمسة مميزة جمعت بين الرقيّ والأنوثة، لتكتمل إطلالتها في أجواء فاخرة طغى عليها طابع الأناقة الفرنسية.

وكانت أسما قد شاركت مؤخرًا في فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأفراد من الأسرة الحاكمة.

وخلال مشاركتها، عبّرت عن فخرها بالنجاحات التي يحققها برنامجها "حبر سري"، مؤكدة استمراره في تصدّر قوائم البحث خلال شهر رمضان عبر محرك "جوجل"، ليس فقط في مصر، بل في عدد من الدول العربية مثل الإمارات، المغرب، السعودية، الجزائر، والأردن، بالإضافة إلى حضوره في قوائم البحث بالولايات المتحدة وكندا.