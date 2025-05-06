نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا ينتظر عرض فيلمه أحمد وأحمد ويستعد لفيلمه "هيروشيما " مع نادر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر النجم أحمد السقا عرض فيلمه الجديد أحمد وأحمد بمشاركة النجم أحمد فهمى، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من تأليف أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث يعد الفيلم أول تعاون بين السقا وفهمى في عمل سينمائى، خاصة إنهما تعاونا من قبل سويا كضيوف شرف في الأعمال سواء السينمائية أو الدرامية.

ويقدم الثنائى خلال أحداث العمل الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سرًا صادمًا بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهما.

و فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عُرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف.

وفى نفس السياق يستعد أحمد السقا لتصوير فيلمه الجديد هيروشيما من تاليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة.