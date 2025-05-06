أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة ثقافية للأطفال بمتحف الفن الإسلامي

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أحمد جودة - القاهرة -

نظم أتوبيس الفن الجميل جولة إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، لعدد من أطفال النادي الثقافي بعين شمس، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

جولة إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، واستهلت بالتعرف على خصائص الحضارة الإسلامية، وتفقد أقسام المتحف ومقتنياته، برفقة رقية فاروق، رئيس قسم التربية.

كما اطلع الأطفال على القطع الفنية الفريدة التي تنوعت بين الخزف، والحفر على الخشب، والزجاج، بالإضافة إلى مجموعة من السيوف والدروع، وغيرها من الأدوات التي أبرزت دقة وإبداع الصانع، وجمال الفنون الزخرفية في العصور الإسلامية المختلفة.

وتواصلت الفعاليات مع لقاء حواري، ناقشت خلاله شريهان فتحي، مسئول النشاط، أهمية التشجير ودوره في الحفاظ على البيئة، موضحة أن الأشجار تعمل على امتصاص الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري ومنها ثاني أكسيد الكربون، هذا بجانب دورها في الحد من الفيضانات، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع التغيرات المناخية.

مسابقة ثقافية

واختتم اليوم بمسابقة ثقافية حول خصائص الحضارة الإسلامية، وسط أجواء تفاعلية وذلك استنادا إلى ما اكتسبه الأطفال من معلومات خلال الجولة.

الفعالية نفذها أتوبيس الفن الجميل التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وتأتي في إطار أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والتي تقدم خلال شهر مايو بهدف تعريف الأطفال بالمعالم الأثرية والتراثية، وتنمية روح الاستكشاف والمعرفة لديهم.