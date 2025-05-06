نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة غزل المحلة تعرض "نساء شكسبير" بالقناطر الخيرية ضمن مهرجان نوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، أمس الاثنين، العرض المسرحي "نساء شكسبير"، ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

العرض المسرحي "نساء شكسبير"

العرض لفرقة غزل المحلة المسرحية، تأليف سامح عثمان، سينوغرافيا وإخراج حسام العجوز، وتدور قصته حول محاكمة "شكسبير" من قِبل شخصياته النسائية، وتمردهن على النهايات المأساوية التي تصورها لهن في عدد من أعماله الأدبية الهامة، ومنها "جوليت، عطيل، ماكبث، أنطونيو وكليوباترا"، وذلك رفضا لمصيرهن التراجيدي الذي فرضته الحبكة الكلاسيكية.

شهد العرض سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب والناقد يسري حسان، الكاتب سامح عثمان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية ولفيف من المثقفين والمسرحيين.

أعرب المخرج حسام العجوز عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان الذي أتاح له فرصة تقديم تجربة مسرحية يراها جديرة بالتحدي.

كما أثنى بفريق العمل، مشيرا إلى أن الأداء تجاوز كل التوقعات رغم حداثة أعمارهم.

وفيما يتعلق بدوره في الإعداد الموسيقي، أوضح أنه حرص على تقديم موسيقى تتناغم مع الأجواء الدرامية للعرض، بالإضافة إلى تقديم أغنية لايف على المسرح من كلماته وألحانه، ضمن مشهد مستوحى من قصة "روميو وجولييت".

قالت الفنانة بسملة سامح: أؤدي دور الملكة "كليوباترا" شخصية تجمع بين الجمال والذكاء والسلطة، ولديها ثقة زائدة بالنفس، وترى أن الحب ما هو إلا كوسيلة للسيطرة، ما يجعلها في نهاية الأمر تخسر كل شيء، حيث يقودها حلم السلطة إلى الهاوية.

من ناحيته، أوضح الفنان محمد عصام أنه يقدم شخصية الكاتب العالمي ويليام شكسبير بصورة مختلفة، وخلال الأحداث تظهر له ملهمة جديدة لتقم بمحاكمته على تصويره للشخصيات النسائية التى كتبها في أعماله، فيحاول كتابة نهاية جديدة للسيطرة عليهن مرة أخرى.

"نساء شكسبير" أداء تمثيلي: محمد عصام، هاجر الطباخة، لوجين علي، سارة محمد علي، عهد علي الفضالي، بسملة سامح. استعراضات أحمد المزين، غناء أحمد النحاس، تنفيذ ديكور أحمد فهيم.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية، ويصدر عنه نشرة يومية.

عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الثلاثاء، مع عرضين مسرحيين، لفرقة دمنهور، الأول بعنوان "موت معلق" عن نص "انقطاعات الموت" للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو، إعداد إسراء محبوب، وإخراج عمرو حجاج، ويعرض في السادسة مساءً، يليه "ماأ" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.