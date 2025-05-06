ريهانا تعلن عن حملها الثالث في حفل Met Gala لثالث مرة تعلن النجمة ريهانا عن حملها بطريقة تخطف الأنظار وهذه المرة من خلال ظهور لافت في حفل Met Gala 2025.ظ إقرأ المزيد

لثالث مرة تعلن النجمة ريهانا عن حملها بطريقة تخطف الأنظار، وهذه المرة من خلال ظهور لافت في حفل Met Gala 2025.

ظهرت ريانا تظهر عليها علامات الحمل مرتدية بدلة رسمية ومخططة، مع قبعة سوداء كبيرة وشعرها على شكل ذيل حصان طويل، تناسب موضوع الحفل عن Superfine: Tailoring Black Style، الذي يتعمق في كتاب عن تاريخ الأناقة السوداء، ويحتفل بالطرق التي يمكن بها أن يصبح ارتداء الملابس ليس مجرد فعل عادي بل وسيلة لخلق الهوية.

وكانت ريانا أعلنت عن حملها الثاني بظهور خاص خلال أدائها بين شوطي مباراة السوبر بول عام 2023.

يذكر أن علاقة ريانا وآيساب روكي خرجت للعلن في 2020، ولديهما ابنان هما آر زد إيه أثيلستون مايرز وريوت روز مايرز.