عرض "قضية أنوف" بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

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أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة مسرح 23 يوليو، الاثنين، عرض "قضية أنوف" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة خالد اللبان، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

عرض "قضية أنوف"

العرض عن نص الكاتب ماروشا بلانتا، وإخراج أحمد جمال، وتدور أحداثه حول رحلة بحث الإنسان عن مكان آمن للعيش، بعد أن تدمرت الأرض نتيجة للصراعات والحروب.

شهد العرض سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب والناقد يسري حسان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من المسرحيين، والمثقفين.

أشار المخرج أحمد جمال، إلى أن فكرة العرض تحمل رسالة تحذيرية من الوقوع في أخطاء الماضي، وتدعو للتأمل في آثار الحروب على مصير البشرية، حيث تدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص تم اختيارهم للعيش في الفضاء بعد أن أصبحت الأرض غير قابلة للحياة، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن الصراعات البشرية لا تتغير، وأن الشر يرافقهم أينما ذهبوا.

وأضاف أن العرض يستلهم بعض الأفكار من الواقع والتوجهات العلمية الحديثة، ومنها المشروع الذي يهدف إلى إرسال مجموعة من البشر إلى كوكب المريخ، بحثا عن بداية جديدة.

أما عن العناصر الإخراجية في العرض، أوضح أنه تم توظيف القطع الديكورية وعناصر الإضاءة، بما يتناسب مع الحالة النفسية للشخصيات ويعكس الصراعات الداخلية والخارجية لكل حالة.

وأوضح الفنان أحمد فؤاد، أنه يؤدي دور "ليو"، يتعرض لظلم كبير من المجتمع، لكنه يمثل صوت الصدق والوعي، ويحاول إيقاظ الآخرين وإظهار الحقيقة التي لا يريدون رؤيتها، ولكنهم لا يدركون قيمته إلا بعد وفاته.

أما الفنان عبد الله رمضان، أشار أنه يجسد دور "الأب"، وهو نموذج للضحايا الصامتين الذين يزج بهم في صراعات لا تخصهم، فيخسرون عائلاتهم وحياتهم مقابل لا شيء، وذلك لإلقاء الضوء على الآثار القاسية للحروب غير المشروعة التي تشن من أجل مصالح أفراد، لا من أجل الأوطان.

"قضية أنوف" أداء: أحمد عبد الله، أحمد محمد فؤاد، عبد الله رمضان، شهد محمد، جنى أيمن هنا هاني، خلود عادل، الطفلة نانسي مؤمن.

تنفيذ ديكور أحمد البحاري، ماكياج وملابس نوردين بحر، إكسسوارات حبيبة أيمن، إضاءة حازم أحمد، وغناء طارق أحمد.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية، ويصدر عنه نشرة يومية.

عروض اليوم لمهرجان الختامي لنوادي المسرح

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الثلاثاء، مع عرضين مسرحيين، لفرقة دمنهور، الأول بعنوان "موت معلق" عن نص "انقطاعات الموت" للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو، إعداد إسراء محبوب، وإخراج عمرو حجاج، ويعرض في السادسة مساءً، يليه "ماأ" تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.