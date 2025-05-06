نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عرض "موت معلق" بمهرجان نوادي المسرح بالقناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، مساء اليوم الثلاثاء عرضين مسرحيين لفرقة دمنهور، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

أحداث مسرحية حوت معلق

العرض المسرحي الأول بعنوان "موت معلق" عن نص "انقطاعات الموت" للكاتب البرتغالي جوزيه ساراماجو، إعداد إسراء محبوب، وإخراج عمرو حجاج، ويعرض في السادسة مساءً.

وتدور أحداثه حول فرضية ماذا لو اختفى الموت من الحياة؟، من خلال طرح تساؤلات حول معنى الحياة والموت، تبين الحد الفاصل بين الرحمة والوحشية.



أحداث مسرحية ماأ



أما العرض الثاني، بعنوان "ماأ" تأليف وإخراج أحمد الحرفة، ويعرض في الثامنة مساء، وتدور أحداثه حول طبيب يمر بحالة من اليأس، بعد أن أدرك عدم قدرته على علاج المرضى وخاصة الحالات المستعصية المصابة بالسرطان، وغيرها من الأمراض التي لا علاج لها.

ينفذ المهرجان بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، ويدير الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

كما تصدر عن المهرجان نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان، وتتكون اللجنة التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.