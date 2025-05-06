نجوم الفن في حفل زفاف رنا رئيس احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفافها مساء الاثنين 5 مايو داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.حرص عدد كبير من نجوم الفن إقرأ المزيد

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احتفلت الفنانة رنا رئيس بزفافها مساء الاثنين 5 مايو، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة.
حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري الاحتفال بزواجهما.
حضر حفل الزفاف النجوم ماجد الكدواني وماجد المصري وروجينا وأشرف زكي ومجدي الهواري وزوجته وسلوي عثمان وريهام عبد الغفور وبشرى، أمير شاهين، مي نور الشريف، هند عبد الحليم عبير منير، دنيا عبد العزيز وزوجها، المنتج أحمد أيوب، أحمد زاهر وابنته ملك، مصطفى عماد ومؤمن نور وغيرهم من النجوم.
وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني ، مصطفي حجاج ، كارمن سليمان و مطرب المهرجانات حسن شاكوش و الراقصة آلا كوشنير بالإضافة إلى رقصة مجاملة من دينا.
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