رنا رئيس تخطف الأنظار بإطلالتها في حفل زفافها احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس مساء الإثنين 5 مايو بزفافها وذلك بعد احتفالها بعقد قرانها في مارس الماضي.وشار إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس مساء الإثنين 5 مايو بزفافها، وذلك بعد احتفالها بعقد قرانها في مارس الماضي.

وشاركت رنا رئيس جمهورها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا لإطلالتها في حفل الزفاف بالفستان الأبيض، وحصدت إطلالتها إعجاب متابعيها.

كما نشرت رنا رئيس فيديو لها بإطلالة حفل الزفاف، على خلفية صوت الفنان ماجد الكدواني.

وكانت رنا ئيس احتفلت مساء السبت 15 مارس الماضي، بعقد قرانها في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء المقربون.

وعادت رنا رئيس إلى خطيبها يسري الذي كانت ارتبطت به في نوفمبر 2022.

وكانت رنا رئيس احتفلت بخطبتها على يسري صديق طفولتها في 2022، ثم بعد أشهر حدث انفصال ومن وقتها لم تتحدث عن حياتها الشخصية كثيرا في الإعلام، لتفاجئ رنا رئيس جمهورها باحتفالها بعقد قرانها.

أطلت رنا رئيس في حفل عقد القران بفستان أبيض طويل وضيق مكشوف الكتفين مع طرحة قصيرة من الدانتيل، وتركت شعرها ينسدل ناعما على كتفها ووضعت مكياجا بألوان رقيقة.