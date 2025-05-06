اليوم.. كندة علوش ضيفة برنامج "كلمة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة كندة علوش ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة قناة "on"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني.

تفاصيل اللقاء

كما تتحدث عن عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "إخواتي" وكيف أقنعها المخرج محتد شاكر خضير بدور " ناهد" الذي كان مفاجأة موسم رمضان.

وتكشف كندة علوش خلال اللقاء كيف جسدت شخصية "الكوافيرة" بتفاصيلها بشكل وأداء مختلف ميزها عن الآخرين وأحبه الجمهور، كما تتحدث عن وطنها الأول سوريا وعن ذكريات طفولتها ومتى تقرر العودة لزيارة سوريا بعد سنوات من الغياب وأول مكان تذهب لزيارته بعد عودتها.



رحلة كندة علوش مع مرض السرطان

كما تكشف النجمة عن رحلتها مع المرض وكيف بدأت رحلة اكتشافها وعلاجها وأصعب اللحظات التى مرت بها ونصيحتها للنساء عن أهمية بالكشف الدوري المبكر لسرطان الثدي.