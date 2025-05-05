تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه تاليا وأمايا ويعلق: "كل سنة وانتوا أغلي ماعندي"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل نجم الجيل تامر حسني بعيد ميلاد ابنتيه تاليا وأمايا اليوم رفقة بسمة بوسيل وآدم وقد ظهر داخل الفيديو بسمة بوسيل وهي تغني غنوة تامر حسني الشهيرة "كل سنة وأنت طيب".

من عيد ميلاد بنات تامر حسني

من عيد ميلاد بنات تامر حسني

بسمة بوسيل تهنئ بناتها بمناسبة عيد ميلادهن

وقد نشرت بسمة بوسيل قصة عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت مقطع فيديو من الإحتفال وعلقت عليه: "كل عام وانتم بخير بناتي الجميلات".

ليرد تامر حسني على تلك القصة وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "كل سنة وانتوا أغلي ما عندي".

استوري تامر حسني

تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد

يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح ألبومه الجديد ولكن دائمًا ما يبهر نجم الجيل متابعيه وجمهوره فقد قرر أنه يطرح الألبوم على طريقة الأغاني المنفردة حيث سيطرح كل أسبوع أغنية جديدة وهذا ما يجعل كل أغنية تأخذ حقها في الإستماع.



تامر حسني

تفاصيل فيلم "ريستارت"

من جهة أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض خلال شهر مايو المقبل، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

برومو فيلم ريستارت لـ تامر حسني



نشر تامر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، برومو فيلم ريستارت الذي أظهر لمحات من العمل المرتقب، معلقًا: "الإعلان الرسمي لفيلم ريستارت.. في جميع سينمات مصر والعالم يوم 29-5 بإذن الله"، في إشارة إلى جاهزية الفيلم للعرض الجماهيري.



آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.