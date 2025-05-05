بإطلالة صيفية أنيقة.. درة تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة درة جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “درة” بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بدلة من تصميم findi، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

أحدث أعمال درة

ومن ناحية اخري، يعتبر أحدث أعمال درة هو مسلسل مشتهى، من نوعية الأعمال الاجتماعية المخلوطة بالدراما الصعيدية، وتظهر خلاله درة بشخصية صعيدية، ويشاركها في البطولة محمد لطفي، تامر هجرس، خالد زكي، فتوح أحمد، ولبنى ونس، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف وإخراج باهر رشاد.

اخر اعمال درة

وكان اخر اعمال درة هو المسلسل الإذاعي "كدبة بيضا"، الذي تم عرضه عبر إذاعة "نجوم إف. إم" في إطار كوميدي رومانسي، كان هذا العمل بمرتبة تجربة مميزة لها، في الوقت الذي تم تأجيل عرض مسلسلها الدرامي "مشتهى" إلى ما بعد الموسم الرمضاني، المسلسل يضم مجموعة من النجوم المتميزين، مثل شيماء سيف، شريف رمزي، أحمد صيام، إذ تعاونوا جميعًا في تقديم هذه التجربة الكوميدية الرومانسية، وايضا شاركت في فيلمٍ كوميدي تونسي يحمل اسم "صاحبك راجل"، بطولة كلا من: ياسين بن قمرة، وسفيان الدّاهش، وكوثر الباردي، ويونس الفارحي، ولبنى السديري، وصلاح مصدق، وفارس عبد الدايم وإخراج قيس شقير.

ومن ناحية اخري، تنافس الفنانة درة ضمن منافسات موسم دراما المقبل 2025 بمسلسل بعنوان مشتهى من تأليف وإخراج باهر رشاد، وتتجه درة إلى الدراما الصعيدية في مسلسل مشتهى، وتقوم درة حاليا بتحضيرات المسلسل استعدادا لبدء تصوير مشاهدها الأولى فيه، للحاق بالعرض الرمضاني الأول.

وأعلنت درة مؤخرا الانتهاء من أحدث أعمالها مسلسل "إثبات نسب" من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه أحمد عبده.

كما انتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارقالنهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.