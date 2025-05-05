تكريم إيمان العاصي في المهرجان الكاثوليكي عن دورها في مسلسل بالرغم القانون

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة أيمان العاصي جمهورها بصور لها من تكريمها في المهرجان الكاثوليكي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت ايمان وهي ترتدي فستان أسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على قصة الشعر مناسبة للإطلالة.

وعلقت “العاصي” على الصور قائلة: "ممتن جدا شكرا المركز الكاثوليكي المصري للسينما تكريمي عن مسلسل برغم القانون".

اخر اعمال إيمان العاصي

وكان اخر اعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

أحداث مسلسل "برغم القانون"

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول "ليلى"، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تكتشف في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح، وبعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده، على الرغم من حبه الشديد لهم.