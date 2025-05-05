تعرف على موعد عرض ألبوم زين الزين لـ نجوى كرم

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن موعد طرح ألبوم زين الزين للفنانة نجوى كرم، بعدما طرحت تيرز االألبوم حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

موعد عرض ألبوم زين الزين لـ نجوى كرم

وشاركت روتانا تيزر ألبوم الفنانة نجوى كرم، الجديد، الذي يحمل اسم زين الزين، وعلقت: غدا الثلاثاء 6 مايو.

أحدث أعمال نجوى كرم

ومن جانبه، وطرحت نجوى كرم، بوستر ألبومها زين الزين، وظهرت فيه بفستان أسود طويل، وتمسك سيف في يدها، ولم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد، مكتفيه بالتصريح بأن موعد طرحه قريبا لتشوق جمهورها.

اخر أعمال نجوى كرم

وكان اخر اعمال الفنانة نجوى كرم هو كليبها الذي يحمل اسم “تعا نقعد”، الذي طرحته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب و3 منصات للموسيقى، كليب “تعا نقعد” لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

وايضا طرحت نجوى كرم ألبوم “كاريزما” والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

وحملت الأغنية الثانية في الألبوم عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي، والأغنية السابعة بعنوان "مغرومة بحالي" من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.

ويضم أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب "من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.