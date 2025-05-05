تفاصيل شخصية آية سماحة في مسلسل ظروف غامضة

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة آية سماحة في مسلسل ظروف غامضة بطولة الفنان أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات.

وتجسد آية سماحة شخصية نادية وتعمل محامية خلال أحداث مسلسل ظروف غامضة، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل ظروف غامضة

ومسلسل ظروف غامضة، يدور في إطار رعب تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، والعمل يمثل أولى تجارب أمير كرارة في عالم دراما المنصات.

أبطال مسلسل ظروف غامضة

والمسلسل مكون من 10 حلقات، بطولة آية سماحة وصدقي صخر، أحمد عبدالحميد، عايدة فهمي، محمد المولي، وآخرين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

أحدث أعمال آية سماحة

ومن ناحية اخري، تعاقدت آية سماحة مؤخرًا على بطولة فيلم جديد بعنوان عالم تاني، بطولة أحمد حاتم، من إخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر أن يبدآن التحضير له قريبًا.

اخر أعمال آية سماحة

وكان اخر اعمال آية سماحة هو مسلسل "قلبي ومفتاحة" وهو من بطولة كل من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، حازم سمير، تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وايضا شاركت في مسلسل الكابتن الذي عرضفي النصف الأول من رمضان الماضي، دارت احداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل الكابتن

قدم أكرم حسني خلاله شخصية حسام عز الدين وهو كابتن طيار، يواجه العديد من الأزمات، خاصة أنه يتسبب في موت ركاب إحدى رحلاته الجوية، ويدخل في صراعات بعدها مع أرواح هؤلاء الركاب، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية، أما آية سماحة قدمت دور سما خطيبته.