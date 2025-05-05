بإطلالة أنيقة ريم مصطفى تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورة لها من أحدث ظهور وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ريم” وهي ترتدي توب كت باللون الجراي، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثارت تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال ريم مصطفى

وكان اخر اعمال ريم مصطفى هي مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، أمير شاهين وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" حول "جارحي"، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، ليجد نفسه أمام ثروة ضخمة، وماضٍ مليء بالأسرار في صراع محفوف بالمخاطر لحماية إرثه وعائلته.

وايضا شاركت في فيلم أهل الكهف مأخوذ عن مسرحية لـ توفيق الحكيم، ومن بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، وهاجر أحمد، ومن سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، ومسلسل سره الباتع، عُرض في 30 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمود قابيل، أيمن الشيوي، الراحل مصطفى درويش، منة فضالي، خالد أنور، هدى الإتربي، إسلام حافظ، ورانيا التومي، ومن تأليف وإخراج خالد يوسف.

أحداث مسلسل "سيد الناس"



تدور أحداث المسلسل حول شخصية الجارحي أبو العباس، الذي يجسد دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقّب بـ "سيد الناس".

يدخل السجن بدلًا من والده، ليخرج ويجد أن عائلته تترقب وفاة والده لتقسيم الميراث، بينما يحاول هو الكشف سرّ أخفاه والده عنه لمدة 20 عامًا، مما يدخله في صراعات كبيرة وسط نزاعات العائلة.

بهذا الأداء المميز، تثبت ريم مصطفى مجددًا أنها قادرة على تقديم شخصيات متنوعة وواقعية، مما يزيد من نجاحها وتألقها في عالم الدراما.