نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تكشف نيتها في تقديم جزء جديد من فيلم "عمر وسلمى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الفنانة مي عز الدين أن تعود بقوة جديدة وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" حيث أنها أعلنت عن نيتها أن تتفاعل بشكل مستمر عبر "تيك توك" وذلك من خلال منشور قد نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

مي عز الدين تعود بقوة على السوشيال ميديا

حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة: " “كل ما أقدر هكون الفترة الجاية في أكونت التيك توك، أرد عليكم وأقرأ كلامك”، وأضافت: “بالمناسبة اللي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هبقى أعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي عايزة تسأل تبعتلي تيك توك في الكومنتس هناك، أشوفكم على خير”.

مي عز الدين

مي عز الدين عن فيلم "عمر وسلمى": أتمني عمل جزء جديد

وخلال الفيديو الذي نشرته مي عز الدين عبر "تيك توك" جاءت إليها بعد الأسئلة عن إمكانية عمل جزء جديد من سلسلة أفلام "عمر وسلمى" حيث ردت مي على ذلك السؤال قائلة: "أتمني أعمل جزء جديد من فيلم عمر وسلمى، عمر وسلمى من أكثر الأفلام اللي أنا بحبها وله جمهور كبير، والشغل مع تامر حلو".

من فيلم عمر وسلمى

آخر أعمال مي عز الدين

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته آسر ياسين، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، إلى جانب نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة “Media Hub سعدي - جوهر”.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”



تتناول قصة المسلسل قضية “المحلل الشرعي” بعد الطلاق الثالث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، يجسد آسر ياسين شخصية محمد عزت، وهو سائق “أوبر” في الأربعينات من عمره، يواجه ضغوطًا من والدته التي ترفض زواجه باستمرار، تتداخل حياته مع ميار، التي تلعب دورها مي عز الدين، وهي امرأة مطلّقة ثلاث مرات تسعى لإيجاد محلل شرعي بشروط خاصة، حتى لا تفقد حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها التاجر أسعد (دياب).

تبدأ الأحداث في التغير عندما تعرض ميار على محمد الزواج بها، ليجد نفسه عالقًا في سلسلة من المفاجآت والمواقف المعقدة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث ينتهي الأمر بالقبض على دياب وتنتصر قصة الحب التي ولدت بين آسر ياسين ومي عز الدين.