نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الصبّاح تختار ١٥ رواية من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب لتحويلها إلى أعمال درامية وسينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المنتج صادق الصبّاح في ندوة خاصة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بعنوان “الرواية في عين السينما والدراما” حاوره خلالها الإعلامي الإماراتي عامر بن جساس.

تحدّث الصبّاح خلال الندوة عن أهمية الرواية في تاريخ شركة الصبّاح، مشيرًا إلى أن العديد من أعمال الشركة التي حققت نجاحًا كبيرًا انطلقت من روايات شهيرة تحوّلت إلى مسلسلات وأفلام وقد لاقت صدىً واسعًا في العالم العربي.

وردًا على سؤال حول الأسس التي يتم فيها اختيار الرواية؟ أكد الصبّاح أن اختيار الرواية يعتمد على عدة عناصر أهمها نجاحها، ومن الضروري طبعا أن تنفذ برؤية مختلفة وبأسلوب يتماشى مع عصر اليوم وذائقة الجمهور المتغيّرة.

كما كشف وجود عدة روايات تم اختيارها مؤخرًا لتحويلها إلى أعمال درامية أو سينمائية، موضحًا أن التوجه العام للجمهور تغيّر ولم يعد من السهل إرضاؤه في ظل تراجع الحس الثقافي العام، ما يضع على عاتق شركات الإنتاج مسؤولية تقديم محتوى اجتماعي هادف يُعيد تشكيل وعي المشاهد ويُرسّخ نمطًا جديدًا من الدراما المؤثرة.

وعلى هامش المعرض، التقى الصبّاح بسعادة سعيد الطنيجي، مدير معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، حيث أعلنت شركة “الصبّاح إخوان” عن إختيار ١٥ رواية من المعرض، من عدة دور نشر وعدة عواصم عربية، بهدف دراستها وتحويل الأفضل منها إلى أعمال درامية أو سينمائية في المستقبل القريب، على أن يبقى الطرفان على تواصل لتقييم هذه التجربة وتكرارها سنوياَ.