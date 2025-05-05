نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل زفاف رنا رئيس داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الفنانة رنا رئيس اليوم بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني ومن المقرر أن يُقام الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الكبري، وسط عدد من الأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

دعوة خاصة تجنبًا لإزدحام الحفل

وقد حرصت رنا رئيس على دعوة عدد محدود من أصدقائها من داخل الوسط وخارجه، مشددة على أن الدعوة شخصية وخاصة جدًا، وذلك تجنبًا لتسلل أشخاص غير مدعوين إلى القاعة، الأمر الذي قد يتسبب في إرباك الحفل أو إثارة حالة من الفوضى.

ويأتي هذا الحدث السعيد بعد أن احتفلت رنا منذ أيام قليلة بـ "ليلة الحنة" داخل منزلها، وسط حضور عدد من صديقاتها المقربات، في أجواء عائلية بسيطة، بعيدًا عن عدسات الإعلام، حيث فضلت الفنانة أن تبقي تلك المناسبات الخاصة بعيدة عن الأضواء قدر الإمكان. كما عقدت قرانها خلال شهر رمضان الماضي، وذلك عقب انتهاء تصوير دورها في مسلسل "سيد الناس"، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور والنقاد.

رنا رئيس

تفاصيل عقد قرآن رنا رئيس خلال شهر رمضان الماضي

أقيم الحفل في أجواء عائلية راقية، جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث حرصت رنا رئيس على مشاركة جمهورها بعض اللقطات عبر حساباتها الرسمية، وظهرت في فستان أبيض ناعم بتصميم كلاسيكي، بينما بدا العريس في قمة الأناقة ببدلة رسمية سوداء. وتفاعل الجمهور مع إطلالة العروس، معبرين عن إعجابهم بجمالها الطبيعي واختيارها لتصميم بسيط يبرز أنوثتها.



وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة رنا رئيس هذه اللحظات السعيدة، حيث تبادل الجميع التهاني والتقاط الصور التذكارية، في جو غلب عليه البهجة والمرح. كما شارك بعض النجوم مقاطع من الحفل عبر حساباتهم، مؤكدين سعادتهم برؤية رنا في هذه المناسبة المميزة.

رنا رئيس



آخر أعمال الفنانة رنا رئيس

الجدير بالذكر أن رنا رئيس حققت نجاحًا لافتًا مؤخرًا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب عدد من النجوم مثل عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، وسلوى عثمان، وهو العمل الذي حمل توقيع المخرج والمؤلف محمد سامي، وعُرض خلال موسم دراما رمضان الأخير، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، كما حظي بإشادة جماهيرية كبيرة.

