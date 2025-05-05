نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى غريب يشارك في مغامرات "درويش" السينمائية.. سرقات وضرب وتشويق في أحدث أعمال عمرو يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد عشاق السينما المصرية لاستقبال فيلم جديد يحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق بعنوان درويش، يجمع بين الفنا عمرو يوسف وكوكبة من الفنانين، من بينهم الفنان مصطفى غريب، الذي يطل بدور محوري في أحداث العمل.

يشهد الفيلم لحظات درامية حابسة للأنفاس، ومواقف غير متوقعة، وسط أجواء من الجرأة والمغامرة التي تجذب المشاهد من أول مشهد حتى النهاية.

مصطفى غريب في دور جريء ضمن أحداث "درويش"

يشارك الفنان مصطفى غريب في فيلم درويش بدور شريك للبطل، عمرو يوسف، في سلسلة من عمليات السرقة والنصب التي يقودها الأخير.

ويظهر غريب بدور داعم لـ "درويش"، حيث يتورطان معًا في مواقف محفوفة بالمخاطر، أبرزها تعرضهما للضرب من قبل بودي جارد يتبع أحد رجال الأعمال الذين استهدفوهما.

التحضيرات تقترب من النهاية والفيلم في طريقه للعرض



أعلنت الشركة المنتجة لفيلم درويش رسميًا عن انتهاء تصوير مشاهد الفيلم بالكامل، في خطوة تمهد لانطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم بجميع سينمات مصر يوم 17 يوليو 2025، وسط توقعات بنجاح جماهيري كبير نظرًا لطبيعة العمل الجذابة وفريقه المتميز.

نجوم الفيلم وتوسّع في طاقم العمل

الفيلم من بطولة النجم عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني، ويضم مجموعة بارزة من النجوم أبرزهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحدث المنضمين الفنان هشام ماجد، في مشاركة تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وقد استأنف عمرو يوسف تصوير مشاهده مؤخرًا في قلب القاهرة، وسط أجواء فنية مفعمة بالحماس.

فريق العمل يجمع بين الإبداع والإخراج المحترف

درويش من تأليف الكاتب وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، في تعاون سينمائي جديد يَعِد بمستوى فني مختلف.

وقد عبّر المنتج محمد حفظي عن ثقته الكبيرة في المشروع، مؤكدًا أن الفيلم يفتح آفاقًا جديدة في تناول الطبيعة الإنسانية بشكل مختلف، قائلًا: "نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة البشرية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما."

