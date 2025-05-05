نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قضية أنوف" و"نساء شكسبير".. الليلة ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح بالقناطر الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، استقبال عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

ويشهد اليوم الاثنين تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "قضية أنوف" لفرقة مسرح 23 يوليو، عن نص الكاتب ماروشا بلانتا، وإخراج أحمد جمال، ويعرض في السادسة مساء.

أحداث العرض المسرحي قضية أنوف



وتدور أحداثه حول رحلة بحث الإنسان عن مكان آمن للعيش، بعد أن تدمرت الأرض نتيجة للصراعات والحروب.

أحداث نساء شكسبير

أما العرض الثاني، بعنوان "نساء شكسبير"، لفرقة غزل المحلة، تأليف سامح عثمان، وإخراج حسام العجوز، ويعرض في الساعة الثامنة مساء، وتدور أحداثه حول محاكمة "شكسبير" من قِبل شخصياته النسائية، وتمردهن على النهايات المأساوية التي تصورها لهم في أعماله الأدبية.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويشارك به 27 عرضا مسرحيا مجانيا بواقع عرضين يوميا.

ويدير الدورة هذا العام المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، وتتكون اللجنة التحكيمية من د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.